Japonya'da işsizlik kasımda yüzde 2,9

Japonya İstatistik Ofisi'nin yayımladığı kasım ayı işsizlik verilerine göre, ülkede işsizlik, ekim ayında görülen yüzde 3,1 düzeyinden, yüzde 2,9 düzeyine geriledi.

Ülkede işsiz vatandaş sayısı 19,5 milyon kişi olurken, bu rakam yıllık bazda 440 bin kişi arttı.

Çalışan vatandaş sayısı ise 67,07 milyon kişi ile yıllık bazda 550 bin kişi azaldı.

Perakende satışlar artış beklenti altında

Japonya'da perakende satışlar kasım ayında geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 1,7'lik artış beklentisine rağmen, yüzde 0,7 arttı. Endeks ekimde perakende satışlar yüzde 11,9 artış göstermişti.

Kasım ayı verileri bir önceki ay ile karşılaştırıldığında satışların parasal hacmi yüzde 2 düştü. Ekim ayında yüzde 0,4 artış olmuştu.

Diğer yandan mevsimsel olarak ayarlanmış perakende satışlar kasımda yıllık bazda yüzde8,8 ve aylık bazda yüzde 1,3 azaldı.