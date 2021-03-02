Japonya'da işsizlik ocakta yüzde 2,9

Japonya İstatistik Ofisi'nin yayımladığı kasım ayı işsizlik verilerine göre, ülkede işsizlik, aralık ayında görülen yüzde 2,9 düzeyinde sabit kaldı. Beklenti işsizliğin yüzde 3 düzeyine yükselmesiydi.

Ülkede işsiz vatandaş sayısı 2,03 milyon kişi olurken, bu rakam aylık bazda 70 bin kişi azaldı.

Çalışan vatandaş sayısı ise 66,94 milyon kişi ile aylık bazda 110bin kişi arttı.