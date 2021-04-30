Japonya’da işsizlik oranı azaldı

Japonya İstatistik Bürosu cuma günü yayınlanan raporunda, Japonya'da işsizlik oranının mart ayında yüzde 2,6’ya gerilediğini açıkladı. Söz konusu dönemde piyasa beklentisi işsizlik oranının yüzde 2,9 olması yönündeydi

İş açılışlarının başvuruya oranı ise yüzde 1,09’luk tahminlerin hafif üzerinde, 1,1’e yükseldi.

Raporda, en yüksek iş kaybı sayısının, çoğunlukla hala devam eden COVID-19 salgını nedeniyle, düzenli olmayan çalışanlar ve restoranlar ve oteller gibi müşteri odaklı işletmelerde çalışanlar arasında olduğunu belirtti.