Japonya'da işsizlik oranı geriledi

Japonya'da işsizlik oranı, istihdamın 36 yılın en yüksek seviyesine çıkmasının etkisiyle Aralık ayında yüzde 2,7 seviyesine geriledi.

Kasım ayında yüzde 2,8 olan işsizlik oranının Aralık ayında da aynı seviyede gerçekleşmesi bekleniyordu.

Aralık ayında mevsimsel etkilerden arındırılmış verilerle istihdam 490 bin arttı. Bu, Ocak 1986'dan bu yana görülen en büyük artış oldu. Aralık ayında istihdam edilenlerin toplam sayısı 66,7 milyona ulaştı.