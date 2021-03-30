Japonya’da işsizlik oranı şubatta değişmedi

Japonya İstatistik Ofisi şubat ayı işsizlik oranını açıkladı. Veriler ülkede işsizlik oranının şubat ayında yüzde 2,9 düzeyinde sabit kaldığını gösterdi. Piyasa beklentisi işsizlik oranının yüzde 3 düzeyinde olması yönündeydi.

Ülkede açık işler ve iş başvuruları oranı da şubatta, yüzde 1,1’lik beklentinin hafif altında, yüzde 1,09 oldu.

Perakende satışlar yüzde 1,5 azaldı

Japonya Ekonomi Bakanlığı’nın açıkladığı şubat ayı perakende satış verilerine göre, ülkede perakende satışlar yıllık bazda yüzde 1,5 azaldı ve 11,62 milyar yene geriledi. Perakende satışlar ocak ayında yıllık yüzde 2,4 azalmıştı.

Endeksteki aylık değişim ise, ocak ayındaki yüzde 1,7’lik düşüş ardından, yüzde 3,1 artış oldu.

Ülkede toplam ticari satışlar, yıllık bazda yüzde 3,3 düşüşle 42,11 milyar yene geriledi.

Analistler, perakende satışlarda düşüşün devam etmesi sonrasında Japon ekonomisinin ilk çeyrekte yıllık bazda yüzde 6'lık keskin bir daralma yaşamasını bekliyorlar.