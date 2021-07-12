Japonya'da makine siparişleri mayısta arttı

Çekirdek siparişlerdeki artış, politika yapıcılar tarafından Japonya'nın ılımlı toparlanmasını hızlandırmak için gerekli görülen şirket harcamalarında mütevazı bir canlanmaya işaret ediyor.

Önümüzdeki altı ila dokuz ayda sermaye harcamasının bir göstergesi olarak kabul edilen oldukça değişken bir veri dizisi olan çekirdek makine siparişleri, bir Reuters anketinde ekonomistlerin yüzde 2,6'lık bir genişleme tahminini geçerek mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 7,8 arttı. nisanda yüzde 0,6 arttı.

Itochu Ekonomik Araştırma Enstitüsü baş ekonomisti Atsushi Takeda, "Veriler, üreticilerin sermaye harcamalarında bir toparlanma olduğunu doğruladı. Ancak üretici olmayanlar siparişlerde oldukça büyük bir toparlanma görürken, başlangıç ​​noktaları farklıydı. Henüz koşullarda bir iyileşme görmediler."

Sektöre göre, üreticilerin siparişleri, küresel yarı iletken arz sıkıntısı nedeniyle bu tür yatırımlara olan talebin yardımıyla elektrikli makinelerin desteğiyle yüzde 2.8 arttı.

Kabine Ofisi verilerinin Pazartesi günü gösterdiğine göre, imalatçı olmayanlardan olanlar, diğer imalatçı olmayanlar ve telekomünikasyon tarafından yönetilen ve siparişlerin altı aydan beri ilk kez arttığı bir önceki ayın keskin düşüşünden toparlanarak yüzde 10 arttı.

Japonya Merkez Bankası'nın Pazartesi günkü ayrı verileri, Japon toptan fiyatlarının haziran ayına kadar yıllık yüzde 5 arttığını gösterdi; bu, küresel enflasyonist baskıların hala evde koronavirüs acil durum kısıtlamalarıyla karşı karşıya olan firmalar üzerinde baskı oluşturduğunun bir işareti.

Başbakan Yoshihide Suga geçen hafta olağanüstü hal ilan ederken, Olimpiyat Oyunlarına ev sahipliği yapan Tokyo'nun yeni enfeksiyonların parlama noktası haline gelmesini önlemenin anahtarı olduğunu söyledi.

Ancak bu hareketle Suga, Japonya'nın ekonomik iyileşmesine zarar verme riskiyle karşı karşıya. Dai-ichi Yaşam Araştırma Enstitüsü, olağanüstü halin önümüzdeki aylarda gayri safi yurtiçi hasıladan yaklaşık 1 trilyon yen (9,1 milyar dolar) kesintiye uğratabileceğini ve 55 bin kişinin işinden olabileceğini tahmin ediyor.

Başbakan'ın Liberal Demokrat Partisi'nden milletvekilleri, partinin ağır sikleti Toshihiro Nikai'nin yaklaşık 30 trilyon yen (270 milyar dolar) fazladan bir bütçeye ihtiyaç olduğunu söyleyerek yeni bir yardım paketi için çağrıları artırdı.

Pazar günü, Kabine Baş Sekreteri Katsunobu Kato, Japonya'nın ekonomiye daha fazla para pompalamaya, işletmelere ve ihtiyacı olan insanlara destek sağlamaya hazır olduğunu söyledi.

Japona hükümeti, aralık ayından bu yana ilk kez makine siparişleriyle ilgili değerlendirmesini, toparlanma belirtileri gösterdiklerini söyleyerek yükseltti.

Bir yıl öncesine göre, gemiler ve elektrik için olanları hariç tutan çekirdek makine siparişleri, ekonomistlerin beklediği yüzdde 6.3 düzeyini aştı ve mayıs ayında yüzde 12.2 arttı.