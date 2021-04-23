Japonya'da mart ayında enflasyon yüzde 0,2 azaldı

Japonya İstatistik Bürosu tarafından Cuma günü yayınlanan bir rapora göre, Japonya'daki tüketici fiyatları mart ayında yıllık bazda yüzde 0,2 azaldı ve tüketici fiyat endeksi (TÜFE) 101,8'e düştü. Endeks aylık bazda ise yüzde 0,2 arttı.

Taze gıda hariç tüketici fiyatları da şubat ayına göre yüzde 0,1 düşerken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,2 arttı. Taze gıda ve enerji hariç fiyatlar bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,3, aylık bazda ise yüzde 0,1 arttı.

Mal fiyatları bir önceki aya göre yüzde 0,4 düşerken aylık bazda yüzde 3 arttı, hizmetler hem yıllık hem de aylık bazda yüzde 0,1 arttı.