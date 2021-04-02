Japonya’da Nikkei endeksi iki haftanın zirvesinde

Japonya’da gelirlerde bir toparlanma olacağı beklentileri ve çip üretimi ile ilgili hisselerdeki artış etkisiyle Nikkei endeksi haftayı yüzde 1,58 artışla 29 bin 854 puana yükselerek, 2 haftanın zirvesinde tamamladı.

Dah geniş kapsamlı bir endeks olan Topix ise yüzde 0,71 artışla 1.971 puana yükseldi.

Rakuten Securities stratejisti Maasayuki Kubota, “Hisse senedi getirilerinde görülen güçlü artış etkisiyle hem piyasalar hem de faizler yükseliyor. Bu durumun aşırı ısınmış bir piyasaya yol açacağı ortada, ancak henüz o noktaya gelinmedi” açıklamasını yaptı.

Okasan Securities stratejisti Fumio Maysumoto ise, piyasadaki boğa eğiliminin ABD Başkanı Joe Biden’ın 2 trilyon dolarlık istihdam ve altyapı paketinde çip üretimi ve teknolojik araştırmalara 50 milyar dolar ayırılmasının etkisiyle desteklendiğini belirtti.