Japonya'da perakende satışlar beklenti üzerinde yükseldi

Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı haziran ayına ait perakende satış verilerini açıkladı. Japonya'nın perakende satışları temmuz ayında yıllık bazda yüzde 2,4 artarak 12,73 milyar yene ulaşarak beklentileri aştı.

Aylık bazdaki değişim ise yüzde 1,1 artış oldu. Ticari satışların toplam değeri, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 9,6 daha fazla mal satışıyla 46,59 milyar yen oldu.

Bu arada, toptan satış sektöründe mevsimsellikten arındırılmış satış değeri yıllık yüzde 12,6 artışla 33,89 milyar yene ulaştı.

Capital Economics Kıdemli Japonya Ekonomisti Marcel Thieliant bir notta, "Perakende satışlardaki son artışın sürmesi pek olası değil. Şu anda ülkeyi vuran şiddetli Delta dalgası, olağanüstü hal altındaki sürekli genişleyen bir il listesiyle birleştiğinde, bu çeyrekte tüketimde yeniden bir zayıflamaya neden oldu" dedi.