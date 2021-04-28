Japonya’da perakende satışlar martta beklentileri aştı

Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı mart ayına ait perakende satış verilerini açıkladı. Bakanlık verileri ülkede perakende satışların son 5 ayın en hızlı artışını gösterdiğini ve yüzde 4,9’luk artış yönünde olan piyasa beklentisini aşarak aylık bazda yüzde 1,2 arttığını gösterdi.

Endekste mart ayında görülen artış , Ekim 2020'deki yüzde 6,4'lük artıştan bu yana görülen en büyük yükseliş oldu. Perakende satışlar son 4 aydır büyüyor.

Endeksteki yıllık değişim ise yüzde 4,9 beklentinin üzerinde, yüzde 5,2 oldu.

Açıklanan veriyi değerlendiren Norinchukin Araştırma Enstitüsü Baş Ekonomisti Takeshi Minami, bahar aylarını gelmesiyle insanların rahatladığını ve tüketimlerini artırdıklarını söyledi.