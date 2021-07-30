Japonya'da sanayi üretimi arttı, işsizlik azaldı

Japonya'da sanayi üretiminin arttığı ve işsizliğin azaldığı haziran ayında açık iş pozisyonlarının iş arayanlara oranı da mayıs 2020'den bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktı.



Haziran ayında sanayi üretimi Temmuz 2020'den bu yana görülen en yüksek artış ile geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,2 arttı. Mayıs ayında üretim yüzde 6,5 düşmüştü.



Ekonomistler ise haziran ayında sanayi üretiminin yüzde 5,0 artmasını bekliyorlardı. Haziran ayındaki sanayi üretim artışında otomotiv sektöründe üretimin yüzde 22,6 artması etkili oldu.



İmalatçılar ile yapılan ankete göre, sanayi üretiminin temmuzda yüzde 1,1 azalması ve ağustos ayında yüzde 1,7 büyümesi bekleniyor.



Haziran ayında açık iş sayısının iş arayanlara oranı mayıs ayındaki 1,09'dan 1,13'e yükseldi. Beklenti bu oranın 1,1 olacağı yönündeydi.



İşsizlik oranı ise haziran ayında, mayıs ayındaki yüzde 3'ten yüzde 2,9'a geriledi.



Haziran ayında Japonya'da perakende satışlar geçen yılın aynı dönemine göre sadece yüzde 0,1 arttı. Satışların yüzde 0,2 artması bekleniyordu.