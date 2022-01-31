Japonya'da sanayi üretimi beklentilerden fazla geriledi

Japonya sanayi üretimi, otomotiv üretimindeki hafif artışa karşın makine üretimindeki gerileme nedeniyle son üç ayda ilk defa daraldı.

Japonya'da sanayi üretimi Aralık'ta bir önceki aya kıyasla yüzde 1 geriledi. Analistler verinin yüzde 0.8 düşüş kaydetmesini bekliyorlardı.

Otomotiv üretimi Aralık'ta bir önceki aya göre %1.5 artsa da, Kasım'daki yüzde 43.7'lik büyümeye kıyasla oldukça zayıf kaldı. Otomotiv üretimi Ekim'de de %15.9 adtış kaydetmişti.