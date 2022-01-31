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Japonya'da sanayi üretimi beklentilerden fazla geriledi

Japonya'da sanayi üretimi yüzde 1 ile beklentilerin üzerinde geriledi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
Reuters
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Japonya sanayi üretimi, otomotiv üretimindeki hafif artışa karşın makine üretimindeki gerileme nedeniyle son üç ayda ilk defa daraldı.

Japonya'da sanayi üretimi Aralık'ta bir önceki aya kıyasla yüzde 1 geriledi. Analistler verinin yüzde 0.8 düşüş kaydetmesini bekliyorlardı.

Otomotiv üretimi Aralık'ta bir önceki aya göre %1.5 artsa da, Kasım'daki yüzde 43.7'lik büyümeye kıyasla oldukça zayıf kaldı. Otomotiv üretimi Ekim'de de %15.9 adtış kaydetmişti.