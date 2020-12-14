Japonya'da sanayi üretimi ekimde yüzde 4 arttı

Japonya Ekonomi, Ticret ve Sanayi Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, ülkenin sanayi üretimi ekim ayında aylık yüzde 4 artarken, yıllık bazda yüzde 4 azaldı.

Sanayi üretimi nakliyatı aylık yüzde 4,9 artarken, bir önceki yılın aynı aynı ayına göre değişim yüzde 3 düşüş yönünde oldu. Stoklar aylık yüzde 1,8 ve yıllık yüzde 8,1 azaldı.

İmalatçıların ekonomiye güveni son çeyrekte iyileşmeye devam etti

Japonya'da büyük imalatçıların ekonomiye olan güvenleri aralıkta sona eren 3 ayda da büyümeye devam etti.

Japonya Merkez Bankası'nın çeyrek dönemlerde yaptığı Tankan araştırması ile hazırlanan büyük imalatçılar güven endeksi aralık ayında, eylül ayındaki negatif 27'den negatif 10 seviyesine toparlandı. Beklenti endeksin aralık ayında negatif 14 puana toparlanmasıydı.

İmalat dışı güven endeksi de aralık ayında eylül ayındaki negatif 12'den negatif 5'e toparlandı. Beklentisi ise Endeks'in negatif 6 puan seviyesinde gerçekleşeceği yönündeydi.

Ekonomistler, büyük imalatçıların güveninde iyileşmenin yavaş bir hızla da olsa mart ayında da devam edeceğini öngörürken, artan COVID-19 vakalarına bağlı olarak imalat dışı sektörde hafif bir gerileme beklediklerini vurguladılar.

Büyük imalalatçıların güven endeksinin martta negatif 8'e toparlanması, imalat dışı sektörün güveninin ise negatif 6'ya gerilemesi bekleniyor.