Japonya'da sanayi üretimi kasımda değişmedi

Japonya Ekonomi Ticaret ve Sanayi Bakanlığı'nın açıkladığı kasım ayı sanayi üretimi verilerine göre, endeks aylık bazda bir değişim göstermeyerek 96 puanda sabit kaldı

Beklentiler doğrultusunda aylık bazda değişmeyen endeks, yıllık bazda 3,4 puan geriledi.

Nakliye endeksi, stoklar ve stok oranı yıllık vazda sırasıyla yüde 3,8, yüzde 8,7 ve yüzde 1,2 azalırken, b,r ömceki aya göre değişimler yüzde 0,9, yüzde 1,1 ve yüzde 1,8 azaldı.