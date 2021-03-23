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Japonya'da süpermarket satışları şubatta azaldı

Japonya'da süpermarket satışları 4 aylık aranın ardından ilk kez düştü.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Japonya Zincir Mağazalar Birliği’nden (JCSA) yapılan açıklamaya göre, şubat ayında satışlar yıllık bazda yüzde 2,1 azaldı. Bir önceki ay satışlar yıllık yüzde 1,2 artış yaşanmıştı.

JCSA’nın 56 şirketin 11 bin 14 mağazasının fiyatlarından derlediği veriler, satışların bir önceki aya göre ise yüzde 11,1 gerileyerek 95,77 milyar  yen olduğunu gösterdi

Ülkede, mağaza sayısı aylık 17 adet artarken, yıllık artış 466 adet oldu.

Mağaza değişimi hesaba katılmadan hesaplanan verilerle süpermarket satışlarında yüzde 2,1 artış görüldü.

Satışlar yıllık bazda market ürünlerinde yüzde 0,3, giyimde yüzde 11,5 azaldı.

Mağaza satışları 17 aydır düşüşte

Japonya'da mağaza satışları 2019 Eylül ayına başlayan düşüş trendini 2021 yılının 2'inci ayında da sürdürdü.

Japonya Mağazalar Birliği'nden yapılan açıklamaya göre, satışlar şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,7 düşüşle 322,3 milyar  yen seviyesinde geldi. Böylece satışlarda düşüş 17'inci ayına ulaştı.

Aynı dönemde başkent Tokyo'da satışlar yüzde 13,5 düşüşle 87,8 milyar  yen olarak gerçekleşti.

COVİD-10 salgınının etkisiyle 2020 yılının nisan ayında ulusal  satışlar yüzde 72,8, Tokyo bölgesi satışları yüzde 76,1 ile rekor düşüş  göstermişti. Geçen ay ulusal satışlar yüzde 29,7, Tokyo satışları yüzde 33,8 gerilemişti.