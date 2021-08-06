Japonya'da ticaret temmuzun ilk 20 günü açık verdi

Japonya Ekonomi Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ticaret açığı 14,49 milyar yen oldu. Geçen yılın aynı döneminde 153,5 milyar yen açık verilmişti.



İhracat yüzde 41,6 artışla 4 trilyon 722,4 milyar yen olurken, ithalat yüzde 35,8 artışla 4 trilyon 736,9 milyar yen oldu.

Ücretler haziran ayında düştü

Japonya'da ücret karşılığı çalışanların toplam nakit kazançları haziran ayında düştü. Son 4 ayda gerçekleşen bu ilk düşüş ile toplam nakit kazançlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,1 azaldı.



İş aktivitesinin gücünü gösteren mesai ücretleri ise haziran ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,3 yükseldi.



Haziran ayında ücretle çalışanların toplam nakit kazançları ortalama 442 bin 148 yen olurken, aylık ortalama maaş yüzde 1,3 artışla 265 bin 20 yen, mesai ücretleri yüzde 18,3 artışla ortalama 17 bin 467 yen seviyesinde gerçekleşti.

Hanehalkı harcamaları azaldı

Japonya'da hanehalkı harcamaları COVID-19 vakalarının artmaya başladığı ve buna bağlı olarak Tokyo ve çevresinde olağanüstü hal tedbirlerinin gündeme geldiği haziran ayında geçen yılın aynı dönemine göre azaldı.

Haziran ayında hanehalkı harcamalları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,1 düştü. Beklentiler ise yüzde 0,1 artış olacağı yönündeydi.



Haziran ayında harcamalar, mayıs ayına göre de yüzde 3,2 düştü. Ekonomistler yüzde 2 artış bekliyorlardı.