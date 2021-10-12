Japonya'da toptan fiyat artışları 13 yılın zirvesinde
Japonya'da toptan fiyatlarda artış 13 yılın en yüksek seviyesine çıktı
Japonya'da toptan fiyatlarda artış, yükselen küresel emtia fiyatlarının ve zayıf yenin ithal maliyetleri yükseltmesinin etkisi ile 13 yılın en yüksek seviyesine çıktı.
Eylül ayında toptan fiyatlar, şirket malları fiyat endeksi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,3 yükseldi. Ekonomistler ise toptan fiyatlarda artışın yüzde 5,9 seviyesinde kalmasını bekliyorlardı.
Ağustos ayında toptan fiyat enflasyonu yüzde 5,8 olmuştu.
Eylül ayında Japonya'da toptan ithal fiyatlar Japon Yeni bazında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31,3 yükseldi.