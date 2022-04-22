Japonya'da tüketici fiyatları artış gösterdi

Japonya İstatistik Bürosu'ndan yapılan açıkamaya göre, taze gıda fiyatları hariç, ancak enerji maliyetleri içeren çekirdek enflasyon Mart ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,8 arttı. Bir önceki ay yüzde 0,6 artan çekirdek enflasyon için beklenti açıklandığı gibi yüzde 0,8 artış yönündeydi.

Gıda dışı çekirdek enflasyonda aylık artış yüzde 0,5 oldu.

Manşet enflasyonda aylık artış yüzde 0,4 olurken, yıllık artış yüzde 0,9'dan yüzde 1,2'ye yükseldi.

Gıda ve enerji maliyetleri dışarıda bırakıldığında enflasyon yıllık yüzde 1,0 düşüşten yüzde 0,7 düşüşe yükselirken, aylık yüzde 0,3 artış yaşandı.