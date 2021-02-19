Japonya’da tüketici fiyatları ocakta yüzde 0,6 azaldı
Japonya’da tüketici fiyat endeksi ocak ayında yüzde 0,6 geriledi.
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Japonya İstatistik Ofisi, ocak ayı enflasyon verilerine göre, ülkede tüketici fiyatları ocakta yıllık yüzde 0,6 azalarak 101,6 puana gerilerken, söz konusu değişim aylık bazda yüzde 0,6 oldu.
Gıda ve enerji harici tüketici fiyatlartı ocakta aylık yüzde 0,6 ve yıllık yüzde 0,1 artarken, taze gıda fiyatları aylık yüzde 0,5 artmasına rağmen, yıllık bazda yüzde 0,6 azaldı.