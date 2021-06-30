Japonya'da tüketici güveni artış gösterdi

Japonya Kabinesi tarafından her ay düzenlenen anket sonuçlarına göre, bir önceki ay 34,1 olan Tüketici Güven Endeksi haziran ayında 3,3 puan artışla 37,4 puana çıktı.



Tüketicinin genel gelir şartları ile ilgili görüşlerini yansıtan endeks 2,1 puan artışla 38,6 puana geldi. Gelir Artışı Endeksi 1,6 puan artışla 37,6 puan, İstihdam Endeksi 7,3 puan artışla 35,0 puan ve Dayanıklı Mal

Alma İsteği Endeksi 2,2 puan artışla 38,4 puan olarak gerçekleşti.