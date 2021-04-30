Japonya'da tüketici güveni geriledi

Japonya Kabinesi tarafından her ay düzenlenen tüketici güveni anketi sonuçlarına göre, mart ayında 36,1 puanda olan Tüketici Güven Endeksi nisan ayında 1,4 puan düşüşle 34,7 puana geriledi.



Tüketicinin genel gelir şartları ile ilgili görüşlerinden oluşan endeks 1,1 puan düşüşle 36,9 puana geldi. Gelir artışı endeksi 0,6 puan düşüşle 36,6 puan, istihdam endeksi 1,9 puan düşüşle 29,1 puan, dayanıklı mal alma isteği endeksi 1,9 puan düşüşle 36,2 puan olarak gerçekleşti.