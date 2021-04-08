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Japonya’da tüketici güveni martta arttı

Japonya’da tüketici güveni mart ayında, aylık 2,3 puanlık artışla 36,1 düzeyine yükseldi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Japonya Kabinesi’nin açıkladığı tüketici güven endeksi, mart ayında, şubat ayındaki 33,8 düzeyinden 2,3 puanlık artışla 36,1 düzeyine yükseldi.

Ülkede, geçim endeksi 1,8 puan artışla 38 puana, net gelir büyüme göstergesi 1,6 puan artışla 37,2 puana, istihdam endeksi 3,3 puan artışla 31 puana ve satın alma isteği 2 puan artışla 38,1 puana yükseldi.

Anket katılımcıları arasında fiyatlarda yıllık bazda artış bekleyenlerin yüzde 1,5 artarken, yüzde 4’lük bir kesim fiyatların aşağı yönlü hareket edeceğini tahmin etti.