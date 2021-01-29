Japonya’da tüketici güveni ocakta geriledi

Japonya Kabinesi’nin açıkladığı tüketici güven endeksi, ocak ayında, aralık ayındaki 31,8 düzeyinden 2,2 puanlık düşüşle 29,6 düzeyine geriledi.

Ülkede, geçim endeksi 2,7 puan düşüşe 32,2 puana, net gelir büyüme göstergesi 1,5 puan düşüşle 33,5 puana, istihdam endeksi 2,5 puan düşüşle 21,1 puana vesatınalma isteği 2,2 puan düşüşle 31,6 puana geriledi.

Sanayi üretimi aylık yüzde 1,6 azaldı

Japonya'nın sanayi üretimi, COVID-19 karantina, kapatma tedbirlerinin global olarak yayılmasının talebi vurmasına bağlı olarak aralık ayında düştü.

Sanayi üretimi aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1,6 azaldı. Analistler ise sanayi üretiminde yüzde 1,5 düşüş bekliyorlardı. kasım ayında üretim yüzde 0,5 gerilemişti. Sanayi üretimindeki yıllık değişim ise yüzde 3,2 azalma yönünde olurken, analistlerin yüzde 3,5’lik tahmininden daha ılımlı oldu.

Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı'nın imalatçılar ile yaptığı ankete göre üretimin ocak ayında yüzde 8,9 büyümesi ve şubatta yüzde 0,3 azalması bekleniyor.