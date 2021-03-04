Japonya’da tüketici güveni şubatta 4,2 puan yükseldi
Japonya’da tüketici güveni, şubat ayında 4,2 puanlık artışla, 30,6 puan olan beklentiyi aşarak, 33,8 puana yükselse de, olumlu bölge olan 50 puanın oldukça altında seyrediyor.
Japonya Kabinesi’nin açıkladığı şubat ayına ait mevsimsel olarak ayarlanmış tüketici güveni verileri endeksin 4,2 puan artışla 33,8 puana yükseldiğini gösterdi.
Endeks, 2021 yılında tüketici fiyatlarının artacağını düşünen vatandaşların oranı ocak ayında yüzde 4,4 yükseldiğini, fiyatlarda düşüş bekleyenlerin oranının ise yüzde 2,4 azaldığını gösterdi.
Diğer yandan, geçim endeksi ocak ayında 4,1 puanlık artışla 36,3 puana, gelir artışı göstergesi ise 1,9 puan düşüşle 35,4 puana geriledi. İstihdam endeksi 6,4 puan artarak 27,5 puana, dayanıklı mal satın alma isteti 4,5 puanlık artışla 36,1 puana yükseldi.