Japonya'da üretici enflasyonu son 6,5 yılın en hızlı artışını yaşadı

Japonya'da üretici fiyatları Nisan ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,6 artış gösterdi. Bu, son 6,5 yılın en hızlı artışı olarak kayıtlara geçti. Üretici fiyatlarının yüzde 3,1 artması bekleniyordu.

Nisan ayında üretici fiyatlarının hızla yükselmesinde artan enerji ve emtia fiyatları etkili oldu.

BOJ'un fiyat istatistikları bölümü başkanı Shigeru Shimizu yaptığı açıklamada, fiyatların büyük ölçüde emmtia fiyatlarını yukarı iten güçlü global talebi yansıttığını, iç talebe karşı duyarlı malların fiyatlarındaki ise şu ana kadar ılımlı bir artış olduğunu söyledi.

Nisan ayında petrol fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 39,3 ve demir dışı metal fiyatları yüzde 35,2 yükseldi.