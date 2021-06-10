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Japonya'da üretici fiyatları 13 yılın en hızlı artışını yaşadı

Japonya’da üretici fiyat endeksi mayıs ayında son 13 yılın en büyük yıllık artışını yüzde 4,9 ile gösterdi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Japonya'da üretici fiyatları mayıs ayında beklentilerin üzerinde yükseldi. Mayıs ayında son 13 yılın en hızlı artışını yaşayan üretici fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,9 yükseldi. Ekonomistler ise yüzde 4,5 artış bekliyorlardı.

Nisan ayında üretici fiyatları yüzde 3,8 artmıştı.

Üretici fiyatlarındaki hızla artışta yükselen emtia fiyatları etkili  oldu.

Mayıs ayında petrol ve kömür fiyatları yüzde 53,5, demir dışı metal fiyatları yüzde 41,6 yükseldi. Ağaç ve kereste fiyatları da yüzde 9,7 arttı.