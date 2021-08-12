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Japonya'da üretici fiyatları artışı 13 yılın zirvesine yükseldi

Japonya'da üretici fiyatlarında görülen artış temmuz ayında 13 yılın zirvesine yükseldi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Japonya Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre temmuz  ayında üretici fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre, 13 yılın en büyük artışı olan yüzde 5,6 yükseldi.

Veri, şirketlerin birbirlerine sattıkları ürün ve hizmetlerin  değişimini gösteriyor. Toptan fiyatları olarak da nitelenen veride artış beklentisi yüzde 5 düzeyindeydi.

Aylık bazda ise verideki artış yüzde 1,1 oldu gerçekleşti. Üretici fiyatları haziranda yüzde 0,6 artmıştı.