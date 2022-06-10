Japonya'da üretici fiyatları beklentilerin üzerinde geriledi

Japonya'da üretici fiyatları son aylarda yaşanan yükselişlerle gördüğü çift hanenin ardından tahminlerin üzerinde geri geldi.

Japonya Merkez Bankası(BoJ) tarafından açıklanan verilere göre, mayıs ayında üretici fiyatları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,1 arttı. Beklenti fiyatların bir önceki ay gördüğü yüzde 10'dan yüzde 9,8'e ineceği yönündeydi. Üretici fiyatları aylık bazda değişiklik göstermedi.

Nisan ayında üretici fiyat endeksi 112,8 ile Aralık 1982'den bu yana görülen en yüksek seviyeye çıkmıştı. Endeks mayıs ayında da aynı seviyede kaldı.

Ülkenin ihraç fiyatlarında aylık bazda değişiklik olmazken, yıllık artış yüzde 7,9'dan yüzde 6,2'ye indi.

İthal fiyat artışı aylık yüzde 1,3 arttı ve yıllık artışı yüzde 27,4'ten yüzde 26,3'e çekti.