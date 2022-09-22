Japonya'dan 24 yıl sonra döviz piyasasına müdahale

Japonya Maliye Bakanlığı, 24 yıl sonra ilk kez döviz piyasasına müdahalede bulundu.

Hairan 1998'den bu yana ilk kez döviz piyasasına müdahale edildiğini, döviz kuru politikasından sorumlu isim olan Japonya Maliye Bakan Yardımcısı Masato Kanda duyurdu.

Japon yenindeki zayıflığın önüne geçmek için ABD doları satılmasının ardından açıklama yapan Kanda, "Döviz piyasasında kararlı adım attık. Döviz piyasasına müdahale ettik. Sonra daha fazla açıklama yapacağız" dedi.

ABD dolarının 145,82 yen seviyesini görmesi ile başlayan müdahalede kur, 140,79 seviyesine kadar geriledi.

BOJ, faizi aşırı düşük seviyede tuttu

Diğer yandan aşırı düşük seviyelerdeki politika faizini ve gevşek para politikasını koruyan Japonya Merkez Bankası (BOJ), diğer merkez bankaları enflasyonla mücadele kapsamında para politikasını sıkılaştırıyor olsa da bu trendin aksi yönde adım atmaya devam edeceğinin sinyalini piyasalara verdi.

BOJ, beklentilere paralel olarak oybirliğiyle kısa vadeli faiz oranları için hedefini -%0.1, 10 yıl vadeli hükümet tahvil getirileri için hedefini ise %0'da tuttu.

BOJ tarafından yayımlanan karar metninde kullanılan ileriye dönük yönlendirme ifadelerinde değişiklik yapılmayarak, "BOJ kısa ve uzun vadeli politika faizlerinin mevcut ya da daha düşük seviyelerde kalmasını öngörüyor" denildi.