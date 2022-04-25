Japonya'dan ekonomiye 6,2 trilyonluk destek

Nikkei gazetesinin haberine göre Japon hükümeti, artan petrol fiyatları ve yaşam maliyetleri karşısında ekonomiyi desteklemeye yönelik acil tedbirler kap0samında 6,2 trilyon yen harcamalı planlıyor.

Nikkei'nin kaynak belirtmeden verdiği habere göre ekonomik paketin büyüklüğü harcama yapılmasını içermeyen kalemlerle birlikte 13,2 trilyon yen seviyesine ulaşabilir.

Habere göre Japon hükümeti 6,2 trilyon yenin finansmanı için cari yasama dönemi içinde 2022 için 2,7 trilyon yen ek bütçe kullanacak. Buna ek olarak mevcut rezerv fonlardan 1,5 trilyon yen harcanacak.