Japonya'dan ultra gevşek para politikası vurgusu

Japonya Merkez Bankası Başkanı Haruhiko Kuroda, ABD ve ECB'nin daha şahin politikalar izlemeye hazırlandıkları ortamda BOJ'un da benzer adımlar atması gerektiği yönündeki görüşlere yanıt verdi.

Kuroda, Japonya'da enflasyonun diğer ekonomilerin oldukça altında olmaya devam ettiği ortamda BOJ'un ultra gevşek para politikasını sürdürmesi gerektiğini vurguladı.

Koronavirüs salgınından ekonominin toparlanmasının gecikmesi ve kamuoyunun deflasyonist düşünce yapısının katılığı nedeniyle Japonya'da enflasyonun bastırılmış olaya devam ettiğini belirten Kuroda, "Japonya'da nominal ücretler çok fazla yükselmedi. Ücretler fiyatlarla birlikte artmadıkça enflasyonun bizim yüzde 2 hedefimize sürdürülebilir şekilde ulaşmasını beklemek zor. Ekonomiyi desteklemek için güçlü parasal evşemeyi devam ettirmek, istikrarlı ücret ve fiyat büyümesinin üretilmesine yardım etmek önemli" diye konuştu.

Parlamentodaki konuşmasında BOJ'un ETF (borsa yatırım fonu) alımları konusundaki eleştirilere de yanıt veren Kuroda, BOJ'un ETF alımlarının diğer merkez bankalarını atmadıkları olağanüstü bir adım olduğunun bilincinde olduklarını, bu adımın piyasaları istikrarlı tutmakta etkili olduğunu ifade etti.

Kuroda, "Biz ETF alımını piyasaların risk algılamalarının aşırı arttığı dönemlerde yaptık ve gereksiz olduğunu gördüğümüzde alımları erteledik" diye konuştu.