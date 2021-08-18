Japonya'nın dış ticaret büyümesi beklenti altında

Japonya Maliye Bakanlığı verilerine göre temmuz ayında ihracat ve ithalatta güçlü büyüme yaşandı, ancak söz konusu büyüme piyasa beklentileri altında kaldı.



Japonya'nın temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre ihracatı yüzde 37, ithalatı ise yüzde 28,5 arttı. Ancak ekonomistler ihracatta yüzde 39 ve ithalatta yüzde 35,1 artış bekliyorlardı. İhracat, haziran ayında yüzde 48,6 artmıştı.



Japonya'nın ABD'ye ihracatının yüzde 26,8 arttığı temmuz ayında Avrupa'ya ihracat yüzde 46,1 ve Çin'e ihracat yüzde 18,9 arttı.



Japonya'nın dış ticaret fazlası ise analist beklentilerinin çok üzerine çıkmayı başardı. 202,3 milyar yen fazla verilmesi beklenen temmuz ayında ticaret fazlası 441 milyar yen seviyesine ulaştı. Ticaret fazlası haziran ayında 382,2 milyar yen düzeyindeydi.

Makine siparişleri de beklentileri karşılayamadı

Japonya Kabine Ofisi'nin verilerine göre, çekirdek makina siparişleri haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 1,5 düştü. Ancak düşüş yüzde 2,9 olan piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.



Çekirdek makine siparişleri nisan-haziran döneminde yüzde 4,6 arttı.



Kabine Ofisi'nin imalatçılar arasında yaptığı ankete göre, çekirdek makina siparişlerinin temmuz-eylül döneminde yüzde 11 büyümesi bekleniyor.



Haziran ayında çekirdek makine siparişleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,6 büyüdü. Ekonomistler ise yüzde 15,8 artış bekliyorlardı.