Japonya'nın hizmet sektörü faaliyeti temmuzda daha hızlı daraldı

Japonya'da hizmet sektörü faaliyeti, COVID-19 vakalarında yeniden canlanmayla mücadele etmek için uygulanan tedbirlerin ticari faaliyetlere ve güvene darbe vurmasıyla birlikte temmuz ayında daha hızlı bir tempoda daralarak üst üste 18 aydır süren daralmaya devam etti.

COVID-19’un yayılması, hem güveni hem de satışları zedeleyerek dünyanın en büyük üçüncü ekonomisinin toparlanma beklentilerini baltalarken, faaliyetler ve yeni iş akışları daha hızlı daraldı.

Nihai veya Jibun Bank Japonya Hizmet Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), önceki ayın son 48.0 seviyesinden mevsimsellikten arındırılmış 47.4'e düştü ve 46.4 flaş okumasıyla karşılaştırıldığında.

Bu okuma, hizmetler faaliyetinin daralmayı genişlemeden ayıran 50 eşiğinin altına düştüğü 18. ayı işaret ediyor ve bu, Mart 2010'a kadar olan 27 aylık bir süreçten bu yana bu tür en uzun seri.

Anketi derleyen IHS Markit ekonomisti Usamah Bhatti, "Japon hizmet ekonomisi, talep koşullarının baskı altında kaldığının sinyalini verdi" dedi.

"Düşük talep, Japon servis sağlayıcılarının Aralık 2020'den bu yana ilk kez personel seviyelerini düşürmesine neden oldu."

Japonya cuma günü olağanüstü hal kısıtlamalarını Olimpiyat ev sahibi şehri Tokyo ve batıdaki Osaka vilayetinin yakınındaki üç vilayete genişletmeye karar vererek, hizmet sektörü faaliyeti için daha fazla potansiyel ters rüzgar meydana getirdi.

Ancak anket, firmaların bir önceki aya göre biraz daha az olumlu olmalarına rağmen, önümüzdeki 12 ay için koşullar konusunda iyimser olduklarını gösterdi.

Hem imalat hem de hizmetler kullanılarak hesaplanan nihai veya Jibun Bank Flash Japonya Birleşik PMI, Haziran'daki 48.9 finalinden 48.8'e geriledi.