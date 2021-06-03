Japonya'nın hizmet sektörü faaliyetleri mayısta azaldı

Japonya’da, COVID-19 vakalarındaki artış etkisiyle ülkede hizmet sektörü faaliyetleri azaldı.

IHS Markit verilerine göre, Japonya'da Hizmet Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) mayıs ayında, nisan ayındaki 49,5'ten, 46,5'e geriledi.

Ülkede, COVID-19 tedbirlerinin artan vaka sayısı ile paralel olarak sıkılaştırılması, hizmet sektöründe yılın en büyük daralmasına neden oldu. Bunun yanında düşü seyreden talebe rağmen, istihdam üst üste dördüncü ayda da artış gösterdi.

IHS Markit ekonomisti Usamah Bhatti, " "Sektördeki daralmaya rağmen, hizmet sağlayıcılar üst üste dördüncü ay için personel seviyelerini artırmaya devam etti. Ayrıca, yıl boyunca faaliyet görünümüne ilişkin beklentiler art arda dokuz aydır olumluydu“ dedi.