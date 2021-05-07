Japonya'nın hizmet sektörü nisanda artışa devam etti

IHS Markit verilerine göre Japonya'daki hizmet sektörü faaliyeti nisan ayında 15 ayın en düşük hızla daraldı. Hizmetler Ticareti Aktivite Endeksi marttaki 48,3'ten nisanda 49,5'e yükseldi. Bu arada, Bileşik PMI Çıktı Endeksi, eşiği genişlemeye doğru geçerek, marttaki 49,9'dan Nisan 2019'dan bu yana en keskin büyüme oranı olan 51'i nisanda kaydetti.

IHS Markit ekonomisti Usamah Bhatti, "Özel sektör faaliyetlerine ilişkin görünüm hakkındaki güven nisan ayında güçlü kalmaya devam etti, ancak riskler doğası gereği aşağıya doğru eğildi," dedi. "Enfeksiyon oranları artmış olsa da, işletmeler Olimpiyat Oyunlarının ve başarılı bir aşılama programının geniş bir ekonomik iyileşmeyi teşvik edeceği konusunda iyimserdi."