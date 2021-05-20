Japonya'nın ihracatında 11 yılın en büyük artışı

Japonya'nın ihracatı nisan ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 38 artış gösterdi.

Ekonomistler ise nisan ayında ihracatın yüzde 30,9 artmasını bekliyorlardı. Mart ayında ihracat yüzde 16,1 artmıştı.

Nisan ayında Japonya'nın ithalatı da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,8 yükseldi. Beklenti yüzde 8,8 artış olacağı yönündeydi.

Japonya, nisan ayında 140 milyar yen olan tahminlerin üzerinde 255,3 milyar yen ticaret fazlası verdi.

Ülkenin makine siparişleri ise martta aylık yüzde 2 azaldı. Şubat ayında yüzde 7,1 gerileyen siparişler ile ilgili beklenti yüzde 2,6 azalmasıydı.