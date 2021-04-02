Japonya’nın nakit dengesi martta artışa devam etti

Japonya’da sirkülasyonda olan para miktarı, ülkenin COVID-19 salgınının ekonomik etkileri ile mücadele kapsamında Japonya Merkez Bankası’nın (BoJ) piyasaya nakit sürmesi ile üst üste beşinci ayda da yükseldi,

BoJ verilerine göre, para tabanının ortalama bakiyesi veya dolaşımdaki nakit miktarı ve bankadaki mevduatlar, mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,8 artarak 613,4 trilyon yene (5,5 trilyon dolar) yükseldi.

Nakit dengesinde görülen artış, BoJ’un kısa vadeli hisse alımları ve COVID-19 salgınından etkilenen işletmelerin borçlanma talepleri oldu.

Finansal kurumların da BoJ’daki mevduatları da yüzde 25,1 artışla tarihi en yüksek düzey olan 492,5 trilyon yene ulaştı.

BoJ Başkanı Haruhiko Kuroda, önceliğin salgında etkilenen ekonomiyi desteklemek olacağını vurguladığından, birçok analist BOJ'un piyasaya nakit sürmeye devam etmesini bekliyor.

Japonya ekonomisi, güçlü ihracatlar sayesinde salgının neden olduğu sorunlardan kademeli olarak toparlanıyor, ancak yavaş bir aşı uygulaması ve özellikle Osaka şehrinde artan COVID-19 vakaları görünümü belirsizleştiriyor.

BOJ'u, aşırı düşük faiz oranlarının banka kârlarına verdiği zarar gibi uzun süreli kolay para politikası sebebiyle eleştiren ekonomistler ise bankayı artan maliyetlere odaklanmaya çağırdı.

Merkez bankası, geçtiğimiz ay, nisan ayından itibaren tahvil alımlarını kısma planlarına yol açan araçlarını gözden geçirerek, uzun süreli parasal genişlemenin yan etkilerini gidermeye karar vermişti.