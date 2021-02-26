Japonya'nın sanayi üretimi 3 aydır ilk kez arttı

Japonya'nın sanayi üretimi global talepteki toparlanmanın etkisi ile 3 aydır ilk kez artarken, söz konusu artış beklentileri aştı.

Sanayi üretimi ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 4,2 arttı. Piyasa beklentisi ise yüzde 4,0 artış olacağı yönündeydi.

Yıllık bazda bakıldığında ise ocak ayında sanayi üretimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,3 azaldı.

İmalatçılar, üretim için şubat ayı büyüme tahminlerini yüzde2,1 olarak duyurdular. Daha önce beklenti yüzde 0,3 daralma olacağı yönündeydi.

Üretimin Mart ayında yüzde 6,1 daralacağı tahmin ediliyor.