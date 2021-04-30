Japonya'nın sanayi üretimi 3 yılın zirvesinde

Jibun Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı imalat satın alma yöneticileri endeksi (PMI) mart ayı verilerini açıkladı. Buna göre, mart ayında sanayi üretimi bir önceki aye göre yüzde 2,2 arttı. Ekonomistler ise yüzde 2 düşüş bekliyorlardı. Endeks şubatta yüzde 1,3 düşmüştü.



Ankete göre, imalatçılar üretimin nisan ayında yüzde 8,4 artmasını ve mayıs ayında yüzde 4,3 azalmasını bekliyorlar.