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Japonya'nın sanayi üretimi 3 yılın zirvesinde

Japonya'nın sanayi üretimi, otomobil üretimindeki artışın ekonomik toparlanmayla yardım etmesinin etkisi ile mart ayında sürpriz bir yükselişle 3 yılın zirvesine yükseldi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Jibun Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı  imalat satın alma yöneticileri endeksi (PMI) mart ayı verilerini açıkladı. Buna göre, mart ayında sanayi üretimi bir önceki aye göre yüzde 2,2 arttı.  Ekonomistler ise yüzde 2 düşüş bekliyorlardı. Endeks şubatta yüzde 1,3 düşmüştü.

Ankete göre, imalatçılar üretimin nisan ayında yüzde 8,4 artmasını ve mayıs ayında yüzde 4,3 azalmasını bekliyorlar.