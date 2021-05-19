Japonya’nın sanayi üretimi martta beklenti altında

Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı, mart ayına ait sanayi üretimi verileri açıkladı. Şubat ayında aylık bazda yüzde 2,2 artan endeks, mart ayında yüzde 2,2’lik artış beklentisinin altında, yüzde 1,7 azaldı.

Ülkenin sanayi üretimi yıllık bazda ise yüzde 3,4 arttı. Endeks şubat ayında yıllık bazda yüzde 4 artmıştı.

Alt kalemlerdeki değişimler ise sevkiyat endeksinde aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 3,4 artış olurken, envanterler aylık yüzde 0,4 arttı, yıllık bazda ise yüzde 9,8 geriledi. Envanter oranında ise aylık değişim yüzde 0,2 artış yıllık değişim ise yüzde 11,4 düşüş oldu.

Ülkenin kapasite kullanım oranı ise mart ayında, şubat ayındaki yüzde 2,8 düşüşten sonra, yüzde 5,6 arttı.