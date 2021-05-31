Japonya’nın sanayi üretimi nisanda beklenti altında
Japonya’da sanayi üretimi nisan ayında yüzde 2,5 arttı.
Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı, nisan ayına ait sanayi üretimi verileri açıkladı. Mart ayında aylık bazda yüzde 1,7 artan endeks, nisan ayında yüzde 4,1’lik artış beklentisinin altında, yüzde 2,5 arttı.
Ülkenin sanayi üretimi yıllık bazda ise yüzde 15,4 arttı. Endeks mart ayında yıllık bazda yüzde 3,5 artmıştı.
Alt kalemlerdeki değişimler ise sevkiyat endeksinde aylık yüzde 2,6 artış olurken, envanterler aylık yüzde 0,1 azaldı. Envanter oranında ise aylık değişim yüzde 1,8 artış oldu.