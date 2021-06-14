Japonya’nın sanayi üretimi nisanda beklentileri aştı
Japonya’da sanayi üretimi nisan ayında yüzde 2,9 arttı.
Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı, nisan ayına ait sanayi üretimi verileri açıkladı. Mart ayında aylık bazda yüzde 2,5 artan endeks, nisan ayında yüzde 2,5’lik artış beklentisini aşarak, yüzde 2,9 arttı.
Ülkenin sanayi üretimi yıllık bazda ise yüzde 15,8 arttı. Endeks mart ayında yıllık bazda yüzde 15,4 artmıştı.
Alt kalemlerdeki değişimler ise sevkiyat endeksinde aylık yüzde 3,1 artış olurken, envanterler aylık yüzde 0,1 envanter oranı ise yüzde 2,4 azaldı. Yılık bazdaki alt kalem değişimleri sevkiyat endeksinde yüzde 16,2 artarken, envanterler yüzde 9,8i envanter oranı yüzde 21,9 azaldı.
Japonya'nın kapasite kullanım oranı ise nisan ayında, mart ayındaki yüzde 5,6 düzeyinden, yüzde 1,1 düzeyine çekildi.