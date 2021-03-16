Japonya'nın sanayi üretimi ocakta yüzde 4,3 arttı

Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı ocak ayında sanayi üretiminin aylık yüzde 4,3 artarken, yıllık bazda yüzde 5,2 azaldığını açıkladı.

Sevkiyatlar ocakta aylık yüzde 3,2 arttı ancak yıllık bazda değişim yüzde 5,1 düşüş oldu. Stoklar ise aylık bazda bir değişim göstermezken bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,3 azaldı. Stok oranı, aralık ayına göre yüzde 5,7, geçtiğimiz yılın ocak ayına göre ise yüzde 4,3 geriledi.