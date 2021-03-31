Japonya’nın sanayi üretimi şubatta azaldı

Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı, şubat ayına ait sanayi üretimi verileri açıkladı. Ocak ayında aylık bazda yüzde 4,3 artan endeks, şubat ayında yüzde 1,2 azalma beklentisini aşarak yüzde 2,1 azaldı.

Ülkenin sanayi üretimi yıllık bazda ise yüzde 2,6 azaldı. Endeks ocak ayında yıllık bazda yüzde 5,2 azalmıştı. Azalışa etkili olan kalemler, yıllık bazda yüzde 3,5 azalan sevkiyat, yüzde 9,6 azalan envanterler ve yüzde 4,8 azalan envanter oranı endeksleri oldu.

Alt kalemlerdeki aylık değişimler ise sevkiyat endeksinde yüzde 1,5 ve envanterlerde yüzde 1 düşü, envanter oranında ise yüzde 1 artış oldu.