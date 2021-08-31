Japonya'nın sanayi üretimi temmuzda azaldı

Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı verilerine göre, temmuz ayında sanayi üretimi bir önceki aya göre yüzde 1,5 azaldı. Analistler temmuz ayında üretimin yüzde 2,5 düşmesini bekliyorlardı. Sanay üretmi haziran ayında yüzde 6,5 artmıştı.

Endeksteki yıllık değişim ise yüzde 21,5’lik beklentinin oldukça altında, yzde 11,5 oldu.



Araç üretiminde düşüşün sanayi üretimine etkisini, çip ve elektronik parça üretiminde kullanılan makinaların üretiminde sağlanan artış telafi edemedi. Araç üretiminde azalmanın ağustos ve eylül aylarında da devam etmesinin muhtemel olduğu ifade edildi.



Bakanlık anketine göre, sanayi üretiminin ağustos ayında yüzde 3,4 ve eylülde yüzde 1,0 artması bekleniyor.