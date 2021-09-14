Japonya’nın sanayi üretimi temmuzda yüzde 1,5 azaldı
Japonya'nın sanayi üretimi temmuzda aylık yüzde 1,5 azalırken, yıllık bazda yüzde 11,6 arttı.
Japonya'nın Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı’nın (METI) sanayi üretimi verilerine göre, Japonya'nın sanayi üretim endeksi Temmuz ayında aylık bazda yüzde 1,5 düşüşle 100,4'e indi. Endeksteki yıllık bazdaki değişim ise yüzde 11,6 artarak beklentilerle uyumlu oldu.
Sevkiyat endeksi yıllık yüzde 10,8 artarken, stoklar yüzde 4,3 ve stok oranı yıllık bazda yüzde 13 azaldı.
Aylık bazda, sevkiyat endeksi ve stok endeksi yüzde 0,6 daralırken, stok oranı yüzde 1,2 arttı.
Ülkenin kapasite kullanım oranı ise temmuz ayında, haziran ayındaki yüzde 6,2’den, yüzde negatif 3,4’e geriledi.