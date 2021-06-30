Japonya'nın sanayi üretiminde 1 yılın en keskin düşüşü

Japonya'da çip tedarikinde sıkıntının otomotiv sektöründe üretimin aksamasına yol açmasının etkisi ile sanayi üretimi mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 5,9 azaldı. Ekonomistler ise yüzde 2,4 düşüş yaşanmasını bekliyorlardı.

Sanayi üretimi nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 2,6 artmıştı.



Mayıs ayında sanayi üretiminde yaşanan düşüşte en büyük paya sahip olan otomotiv sektörünün üretimi yüzde 19,4 azaldı.



Japon şirketleri sanayi üretiminin haziranda mayıs ayına göre yüzde 9,1 artmasını ve temmuz ayında yüzde 1,4 düşmesini bekliyorlar.

Vergi gelirlerinde rekor

Japonya'nın vergi gelirlerinin 31 Mart'ta sona eren 2020-21 mali yılında rekor seviyeye yükseldiği tahmin edildi.



Reuters'e bilgi veren Japon yetkililere göre 2020-21 mali yılında vergi gelirleri 60 trilyon yeni aşarak rekor kırdı. Hükümet vergi gelirinin 55,1 trilyon yen olacağını öngörmüştü.



Vergi gelirlerinin beklentileri aşarak 60,4 trilyon yen olan 2018-2019 mali yılı seviyesini aşmasında ABD ve Çin ekonomilerindeki toparlanmanın etkisi ile Japon şirketlerinin kararlarında yaşanan yükseliş rol oynadı.