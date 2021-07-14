Japonya'nın sanayi üretiminde beklenti üzerinde düşüş
Japonya'da sanayi üretimi yüzde 6,5 ile piyasa beklentilerin üzerinde bir düşüş gösterdi.
Japonya Ekonomi Bakanlığı'nın açıkladığı mayıs ayına ilişkin verilere göre, ülkede sanayi üretimi aylık bazda yüzde 6,5 azaldı. Piyasa beklentileri sanayi üretiminin yüzde 5,9 azalması yönündeydi.
Japonya’nın sanayi üretimi yıllık bazda da beklentileri karşılayamadı ve yüzde 21,1 arttı. Piyasada yüzde 22 artış olacağı yönünde görüş bulunuyordu.
Aynı ayda nakliyeler aylık yüzde 5,5 azalırken, yıllık yüzde 21,5 arttı. Stoklar aylık yüzde 1,1 ve yılık yüzde 8,7 düştü. Ülkede envanter oranı ise aylık yüzde 1,3 artarken, yıllık değişim yüzde 27,7 düşüş yönünde oldu.
Japonya’da kapasite kullanım oranı mayıs ayında yüzde 6,8 geriledi.