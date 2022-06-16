Japonya'nın ticaret açığı 8 yılın zirvesinde

Japonya'nın ticaret açığı Mayıs ayında, son 8 yılda tek bir ayda görülen en yüksek seviyede gerçekleşti.

Emtia fiyatlarındaki artış ve Japon yenindeki değer kaybının ithalatta yol açtığı güçlü artışın etkisiyle ticaret açığı 2 trilyon 385 milyar yen oldu.

Japonya Maliye Bakanlığı verilerine göre Mayıs ayında ithalat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 43,6 olan beklentilerin üzerinde yüzde 48,9 büyüdü.

Mayıs ayında ihracat ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,8 arttı.

Mayıs'ta sona eren 12 ayda Çin'e ihracat yüzde 0,2 azalırken, ABD'ye ihracat yüzde 13,6 arttı.