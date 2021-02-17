Japonya’nın ticaret açığı ocakta azaldı
Japonya’nın ticaret açığı ocak ayında 323,9 milyar yene geriledi.
Japonya Ticaret Bakanlığı , ülkenin ticaret dengesindeki açığın ocak ayında daraldığını açıkladı.
Bakanlık verilerine göre, ocak ayında Japonya’nın ihracatı, yıllık bazda yüzde 6,4 artışla 5,78 trilyon yene yükseldi.
Japonya’nın ihracatındaki yükselişte Çin’den gelen kuvvetli talep sonucunda ülkeye yapılan ihracatın yüzde 37,5 artarak 6,1 trilyon yene ulaşması etkili oldu.
Ülkenin ithalatı ise yıllık yüzde 9,5 düşüşle 6,1 trilyon yene geriledi.
Böylece Japonya’nın ticaret açığı ocak ayında 323,9 milyar yene çekildi.
Ülkenin makine siparişleri ise ocak ayında ayılık bazda yüzde 5,2 ve yıllık bazda yüzde 11,8 artarak beklentilerden yüksek geldi.